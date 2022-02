Digitalisation : le ministère de la Justice et le PNUD scellent un protocole d’accord

Le protocole vise à accompagner les efforts du Royaume en termes de digitalisation de ce domaine, spécialement les aspects se rapportant à l’accès des citoyens et des justiciables à des prestations de qualité.

Il s’agit, dans ce sens, d’accompagner le processus des réformes structurelles entreprises par le Maroc afin de moderniser le système judiciaire et le renforcement de la transparence et de la gouvernance du secteur.

Lors de la cérémonie de signature, M. Ouahbi a fait savoir que les deux parties ont convenu de coopérer, entres autres, sur l’activation de la stratégie gouvernementale de dématérialisation des procédures administratives et la mise au point d’un schéma directeur de transformation numérique de la Justice.

La codification et la diffusion des expériences et des bonnes pratiques, adossées au développement des capacités de conduite du changement, figurent en tête des objectifs de ce protocole, a-t-il enchaîné, énumérant aussi la consolidation du système de pilotage, de suivi et d’évaluation du chantier de digitalisation.

De son côté, M. Christow a exprimé “le ferme engagement” du PNUD à accompagner le ministère de la Justice dans ses chantiers de réforme, dont le travail de digitalisation.

Le PNUD espère contribuer au chantier de réforme de la Justice, et ce, “en fonction des six objectifs de la charte de la réforme du système judiciaire”, a-t-il assuré, saluant les avancées enregistrées par le Maroc dans ce domaine, sur la voie de la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD-2030).

Pour rappel, en janvier 2022, Ouahbi s’était exprimé au sujet de la digitalisation du secteur de la Justice. Répondant à une question de députés istiqlaliens concernant l’échec de la réception numérique des dossiers dans le secteur de la justice, Abdellatif Ouahbi avait estimé que la digitalisation du secteur faciliterait l’accès à la justice pour les citoyens et les personnes à charge, tout en réduisant la corruption dans le secteur jusqu’à 90 %. Elle faciliterait également la fourniture de services dans le secteur de la justice aux Marocains vivant à l’étranger.

(avec MAP)