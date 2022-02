Isabelle Facon : “Il y a en Russie cette idée ancrée dans l’histoire que le pays est soumis à une menace qui vient d’un peu partout”

Après plusieurs semaines d’escalade des tensions avec l’Ukraine, Moscou a annoncé mardi le retrait de ses soldats massés à la frontière avec son voisin de l’Ouest. Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes et autrice de “La nouvelle armée russe” revient sur ce nouvel épisode de conflit opposant Vladimir Poutine à l’Occident et en explique les origines.

Par Omar Kabbadj