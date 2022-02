Après la mort de Rayan, la plateforme Saferwells veut sécuriser les puits pour éviter d’autres drames

L’émotion suscitée par le drame du petit Rayan a inspiré à deux pères de famille marocains et entrepreneurs du digital le lancement de “Saferwells”. Cette plateforme digitale qui se décline en site et application (IOS et Android) a pour ambition de recenser, géolocaliser et sécuriser les puits pour éviter d’autres drames similaires à celui de Rayan, décédé après une chute au fond d’un puits dans la région de Chefchaouen.