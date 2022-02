Oriental : 500 millions de dirhams en faveur de la culture et de la jeunesse

Le siège du Conseil régional de l’Oriental (CRO) à Oujda a accueilli, vendredi 11 février, la cérémonie de signature de ces conventions par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, l’Unesco, le président du CRO, Abdenbi Bioui, le wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et le directeur général de l’Agence de l’Oriental, Mohamed Mbarki, en présence des vice-présidents et des membres du conseil et des chefs des services déconcentrés.

Les conventions portent sur une panoplie de grands projets, dont le but est de renforcer et développer l’infrastructure dédiée à la culture et aux jeunes au niveau de la région, avec notamment la construction d’un théâtre à Nador et de maisons de la culture dans l’ensemble des provinces de la région, qui bénéficieront également d’autres projets destinés aux jeunes.

À cet égard, 380 millions de dirhams (MDH) seront alloués à la création et à l’équipement de nouveaux établissements culturels, et à la mise à niveau d’autres établissements, à la maintenance de sites et monuments archéologiques et historiques pour la protection du patrimoine culturel immatériel, et à l’encouragement de la création culturelle et artistique de la région.

Les 120 millions de dirhams restants visent le renforcement des infrastructures des communes concernées par de nouveaux centres de formation des filles et des femmes dans les domaines couverts par le ministère, pour faciliter leur inclusion dans le tissu économique et leur autonomisation financière à travers la création de coopératives.

Dans le cadre du programme de développement local intégré de l’Oriental, ce projet démarre ce lundi 14 février pour la première phase, et les zones d’intervention choisies sont la préfecture d’Oujda, et les provinces de Berkane, Taourirt, Figuig et Jerada, selon un communiqué du ministère de la Culture.

(avec MAP)