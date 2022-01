Ce que l'on sait sur la création du “pass jeunes”, porté par le ministre de la Culture

Quelques semaines seulement après sa nomination en tant que ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mehdi Bensaid annonçait la création d’un “pass jeunes” dont pourraient bénéficier des millions de jeunes marocains, qui leur permettrait d’accéder à un ensemble d’avantages au quotidien. Le 4 novembre dernier, devant la Commission de l’Éducation, de la culture et de la communication au Parlement, le ministre indiquait que “ce ‘pass jeunes’ sera créé par le ministère en partenariat avec les opérateurs privés, les établissements publics et les collectivités territoriales”. Un mois plus tard, le 8 décembre, Mehdi Bensaid a annoncé, lors d’une séance de questions-réponses au Parlement, qu’une partie des avantages qu’offre ce pass devraient être opérationnels en janvier, où par la même occasion, une annonce détaillée émanant du ministère présentera…

