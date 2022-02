Commerce : la nouvelle Zone d'activité économique de Fnideq voit le jour

La Zone d’activité économique de Fnideq (ZAEF), située à une vingtaine de kilomètres du port Tanger Med et dotée d’infrastructures et d’équipements répondant aux normes internationales, a nécessité la mobilisation d’une enveloppe de plus de 200 millions de dirhams. La zone s’étalera sur une superficie totale de 95 hectares destinés exclusivement aux activités de distribution et de commerce.

La première tranche de ce projet, d’une superficie de 10 hectares, est constituée de 76 entrepôts en plus de toutes les commodités et les installations communes nécessaires à son fonctionnement.

La nouvelle zone de Fnideq s’inscrit dans le cadre de la relance économique et sociale de la région, un projet qui prévoit de créer plus de 1000 emplois stables et directs et environ 2000 emplois indirects.

à lire aussi L’évolution des zones économiques spéciales sur la bonne voie d’après le Policy Center for the New South

L’inauguration a été présidée par le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima Mohamed Mhidia, en présence des autorités locales et provinciales. Le but est d’insuffler une dynamique économique à la préfecture de Fnideq, à travers l’aménagement d’un nouveau noyau industriel accueillant des activités à forte valeur ajoutée.