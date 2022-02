Fintech : Bank Al-Maghrib signe un partenariat avec CDG Invest

Abdellatif Jouahri, wali de BAM, et Abdellatif Zaghnoun, directeur général de la CDG, ont signé, jeudi 10 février à Rabat, une convention de partenariat pour stimuler la croissance de ces technologies financières dans le royaume, indique un communiqué conjoint.

La convention prévoit la coopération entre les deux partenaires dans la création et le lancement des Fintech soutenues par le programme 212 Founders. Ce programme a été lancé en 2019 par CDG Fintech et propose un accompagnement et un financement visant à faire émerger des startups d’envergure internationale en lien avec le Maroc et l’Afrique.

BAM accompagnera donc CDG et les Fintech sélectionnées sur les aspects réglementaires des projets. La banque centrale assistera également la filiale CDG Invest sur les modalités de contractualisation entre les Fintech accompagnées et les banques partenaires. En parallèle, CDG Invest proposera aux porteurs de projets et aux entrepreneurs un accompagnement sur les différents aspects techniques, stratégiques et opérationnels.

L’accord prévoit également que les deux institutions coordonnent leurs initiatives, portant sur le développement de l’écosystème des fintechs, afin d’échanger les informations, expériences et bonnes pratiques dans ce domaine.