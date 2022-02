Ali Rguigue, du son à l’animation

D u son à l’image

Bientôt l’émergence d’une animation made in Morocco? Prochainement, les deux chaînes publiques lanceront les premiers dessins animés en darija entièrement produits par des sociétés marocaines. Après un appel d’offres lancé en 2020, trois entreprises ont été retenues pour produire et développer ces séries d’animation. Parmi elles, Artcoustic, une agence de conseil spécialisée dans la production de vidéos d’animation. Créé en 2011 par Ali Rguigue, 38 ans, Artcoustic est d’abord un studio de musique. Car son créateur, ingénieur du son, est mélomane et notamment fan de métal. “J’ai toujours été adepte de la scène musicale héritée de l’Boulevard”, explique-t-il. “J’ai travaillé pendant des années dans les télécoms, puis le milieu artistique m’a rattrapé”. Il souhaite alors créer un grand studio de musique dans sa ville natale, Casablanca. En 2011, il prend un crédit et se lance, mais le succès n’est pas au rendez-vous, et il décide de reconvertir…