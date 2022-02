Qui est responsable de la flambée des prix du carburant ?

Le prix du diesel franchira-t-il la barre symbolique des 11 dirhams ? La question travaille les professionnels de la route, les commerçants et les simples automobilistes. Un cadeau empoisonné pour le citoyen en ce début d’année 2022. Ce mercredi 9 février, les stations-service affichaient un prix variant entre 10,83 et 10,86 dirhams pour le diesel, et plus de 12 dirhams pour l’essence. À titre de comparaison avec la même période en 2021, le gasoil se vendait à 8,70 dirhams. Il s’agit donc d’une hausse de plus de deux dirhams en 12 mois, et de près de quatre dirhams par rapport à l’année 2020, marquée par une chute vertigineuse de la demande en raison de la pandémie de Covid-19.

À qui la faute ? À la conjoncture internationale actuelle, s’entendent à répondre les différents spécialistes consultés par TelQuel. Le cours du baril de Brent est au plus haut depuis plusieurs années, fluctuant légèrement au-dessus…