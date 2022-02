Covid-19 : le nombre de cas en baisse dans les établissements scolaires

Plusieurs données présentées par le rapport indiquent une évolution positive dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En effet, le nombre d’écoles fermées en raison des infections au Covid-19 est passé de 159 à 5.

Le bulletin hebdomadaire publié sous forme d’infographie indique que le nombre total d’infections est passé de 3287 à 553 cas recensés, ce qui a engendré la suspension de 27 classes seulement.

Les trois régions les plus touchées sont, selon l’infographie, la région Fès-Meknès avec 147 infections, 4 établissements fermés et 3 classes suspendues, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 118 infections et une classe suspendue puis Rabat-Salé-Kénitra avec 77 infections et 19 classes suspendues. Le bulletin indique également qu’aucun établissement relevant des missions étrangères n’a été fermé durant cette période.

Ainsi, le bulletin rappelle le protocole approuvé par le ministère pour répondre à ces situations, à savoir la suspension des cours lorsque trois cas ou plus sont enregistrés dans la même classe en une semaine et la fermeture de l’établissement si 10 cas ou plus sont enregistrés dans différentes classes d’une école.