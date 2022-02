Le Maroc élu au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour un mandat de trois ans

L’élection du Maroc et des quatorze autres membres pour des mandats de deux ou trois ans a eu lieu à l’occasion de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif, tenue du 2 au 3 février au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a conduit la délégation marocaine à cette session où l’élection et nomination de quinze membres du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) a été parmi les moments forts.

Le Maroc avait déjà siégé au Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour un mandat de deux années, de 2018 à 2020.

(avec MAP)