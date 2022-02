Akhannouch, Laftit, Aït Taleb et les représentants des collectivités territoriales plaident pour la 3e dose

La rencontre a réuni le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, la présidente de l’Association des présidents des régions du Maroc, Mbarka Bouaida, le président de l’Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux, Abdelaziz Darouich, et des présidents des conseils communaux.

à lire aussi Covid-19 : aucun lycéen n’a été vacciné de force à Kénitra

Covid-19 : Aziz Akhannouch appelle à la généralisation du pass vaccinal dans les entreprises

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné l’importance de la mobilisation des collectivités territoriales pour sensibiliser la population sur l’importance de l’obtention d’un schéma vaccinal complet, en veillant à prendre les deux premières doses pour les non-vaccinés et la dose de rappel pour les vaccinés, en vue d’assurer la sécurité des citoyens et atteindre l’immunité collective, qui demeure l’unique solution pour relancer l’activité économique et réaliser le développement social.

Le chef du gouvernement a insisté, dans ce sillage, sur le rôle des représentants des collectivités territoriales, au vu de la place importante qu’ils assument au niveau local pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de respecter les mesures sanitaires et d’adhérer à la campagne de vaccination, d’autant plus que le vaccin a prouvé son efficacité en réduisant le nombre de décès dus au Covid-19.

De leur côté, les représentants des collectivités territoriales ont indiqué, dans des déclarations similaires, que cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mobilisation collective pour réussir la campagne de vaccination contre le Covid-19, en particulier la troisième dose de rappel, en vue d’atteindre l’immunité collective et revenir progressivement à la vie normale.

À cet égard, ils ont fait part de leur totale adhésion, en tant qu’élus de proximité, à une large sensibilisation des citoyens, aux niveaux local et régional, quant à l’importance de se faire vacciner pour préserver leur santé, saluant les acquis réalisés par le Royaume en matière de lutte contre la pandémie.

(avec MAP)