Bloqué dans un puits depuis deux jours, l’opération de sauvetage du petit Rayan s’accélère

Cinq engins lourds sont mobilisés et des dizaines d’éléments de la protection civile, des autorités locales, des forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale, sous la supervision des autorités provinciales, intensifient leurs efforts depuis mercredi 2 février au matin, pour sauver l’enfant tombé dans un puits d’une profondeur de 32 mètres, a appris la MAP auprès des autorités locales.

Les engins procèdent à un creusement parallèle au puits, a précisé la même source, notant que les travaux d’excavation ont atteint une profondeur de plus de 19 mètres.

Inquiétude et solidarité

Les efforts de sauvetage n’ont pas cessé depuis plus de 24 heures, avec l’espoir de sauver la vie de l’enfant, a affirmé la source, faisant savoir que les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour ce faire, en acheminant eau et oxygène par des tubes à Rayan.

Cette affaire, au centre de l’attention des Marocains sur les réseaux sociaux, révèle un bel élan de solidarité à l’égard de l’enfant, de sa famille et des forces et autorités mobilisées.

Plusieurs diffusions en direct sont lancées depuis les lieux. Des enfants, touchés par ce drame, se sont également mobilisés et ont rejoint les lieux afin d’essayer de sauver Ryan. Avec le hashtag أنقذوا_ريان#, (“sauvez Ryan”), des milliers de Marocains échangent sur le sujet et prient pour que l’enfant soit sauvé et que sa famille le retrouve sain et sauf.

