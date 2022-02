Communiqué de presse Incendie Atlas 31 janvier 22

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Les origines sont probablement techniques ou électriques mais non pas encore été déterminées avec précision.

Un audit est en cours pour faire la lumière sur les origines exactes de l’incident.

Heureusement, aucun dégât humain n’est à déplorer et les dégâts matériels restent maîtrisables.

Les procédures d’urgence et de sécurité d’ODM ont été déclenchées sur le champ avec efficacité et tous les patients hospitalisés ont pu être transférés dans les autres unités du groupe sans aucun impact sur leur état de santé.

Les autorités ont bien évidemment été averties et nous travaillons avec elles main dans la main pour faire la lumière sur ce qui s’est passé et assurer une reprise de l’activité dans les plus brefs délais