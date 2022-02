L’AMMC publie ses actions prioritaires pour l’année 2022

A travers l’accélération de l’accès des PME au marché des capitaux, le développement continu du marché de la dette privée et la consolidation du rôle de la gestion d’actifs dans le financement de l’économie, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) compte faire face aux besoins de financement des entreprises dans ce contexte de relance.

Afin d’enrichir la palette d’instruments financiers disponibles sur le marché des capitaux marocains et d’accompagner l’innovation, l’AMMC compte mettre en place l’opérationnalisation du financement collaboratif (crowdfunding), l’élargissement de l’offre de finance participative ainsi que l’accompagnement du développement des fintech.

Pour une finance durable

Pour inscrire ses mesures dans le long terme, l’AMMC compte également poursuivre ses actions et son engagement en faveur du développement de la finance durable. Elle lancera donc une série d’actions ayant pour objectif l’intégration d’aspects de durabilité dans les pratiques des acteurs du marché, aussi bien au niveau des émetteurs que des intervenants.

L’autorité souhaite également rapprocher le grand public du marché des capitaux et accorde ainsi une place “de choix” aux actions d’éducation financière en direction du grand public. Elle procédera ainsi au lancement de campagnes de communication et à l’amélioration de la portée de ses actions à destination du public par la mobilisation de nouveaux relais.

En 2022, l’AMMC prévoit également d’adopter de nouveaux outils digitaux qui permettront à l’autorité de gagner en efficacité afin de renforcer les bonnes pratiques et d’améliorer les dispositifs de gestion des risques.

L’AMMC poursuivra ainsi la consolidation de la nouvelle approche de régulation et de supervision à travers l’accompagnement des acteurs dans le développement du marché et l’adoption des meilleures pratiques, le renforcement des contrôles en s’appuyant sur la digitalisation et la poursuite d’actions en matière de cybersécurité, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC & FT), et de lutte contre la corruption.