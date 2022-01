Enseignement : reprise du dialogue entre Benmoussa et les “contractuels”

Reprise du dialogue entre le gouvernement et les enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF). C’est ce qu’a annoncé, hier, la Coordination nationale des enseignants contractuels dans un communiqué reçu par TelQuel Arabi.

Une réunion est ainsi prévue entre les représentants de ces enseignants et le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa. Selon le communiqué, la réunion devait avoir lieu ce lundi 31 janvier à partir de 10 h, au centre de formation et de rencontres nationales à Rabat.

La coordination a également réitéré sa volonté d’“intégrer tous les enseignants contractuels et les cadres administratifs, pédagogiques et d’accompagnement social dans les cycles de l’emploi public”.

Ledit organisme a ensuite insisté sur l’innocence des enseignants qui ont été poursuivis en justice pour “leur lutte dans les rangs de la coordination”. Il a également dénoncé la déduction des salaires des enseignants, la considérant comme une “violation du droit de grève”.

Pour rappel, le ministère de l’Éducation nationale a signé le 18 janvier un accord avec les représentants des principaux syndicats de l’enseignement. L’accord signé en présence du chef du gouvernement comprenait six dossiers revendicatifs arrivés à maturité, estimés urgents par les syndicats.