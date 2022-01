ANOUAR LUXURY lance son nouveau projet immobilier de haut standing “BIARRITZ ANFA OCEAN” à Casablanca

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Entièrement fermé et sécurisé, ce projet immobilier lancé par ANWAR LUXURY abrite des jardins et des piscines pour les appartements en résidence, ainsi qu’un parc de jeux.

BIARRITZ ANFA OCEAN offre des conditions optimales pour un cadre de vie et de bien-être remarquable au charme exceptionnel avec vue imprenable sur l’Océan.

ANWAR LUXURY, filiale de la holding ANOUAR INVEST, dévoile son nouveau projet immobilier de luxe : “BIARRITZ ANFA OCEAN”. Situé à 2 minutes du Morocco Mall, sur le boulevard de Biarritz à Casablanca, “BIARRITZ ANFA OCEAN” est un programme immobilier de haut standing s’étalant sur plusieurs hectares.

Minutieusement pensé par ANWAR LUXURY, ce projet, dont les travaux ont démarré fin 2021, propose un large choix de lots de terrains pour villas à partir de 600 m², et d’appartements en R+2 à partir de 80 m². Fonctionnels et bien ensoleillés, les appartements de “BIARRITZ ANFA OCEAN” offrent des finitions de grande qualité ainsi qu’un design élégant.

Outre son emplacement stratégique en front de mer, “BIARRITZ ANFA OCEAN” offre de nombreux privilèges : un cadre de vie paisible et raffiné avec piscines, espaces verts, une très belle vue sur mer ainsi qu’un accès direct à la plage. Résidence fermée et entièrement sécurisée, “BIARRITZ ANFA OCEAN” bénéficie aussi des commodités du haut standing alliant confort et modernité. Fidèle à ses valeurs de qualité, ANWAR LUXURY offre ainsi une résidence de choix.