Parlement : encore une fois, une question adressée à Nasser Bourita sur les Marocains bloqués à l'étranger

Lors de la séance plénière hebdomadaire des questions orales, tenue ce 24 janvier à la Chambre des représentants, la députée Farida Khniti du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a adressé une question orale au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger, Nasser Bourita, sur les mesures prises par son département en faveur des Marocains bloqués à l’étranger, en appelant le gouvernement à « adopter plus de courage et rouvrir les frontières« .

à lire aussi Au Parlement, une question adressée à Nasser Bourita sur les Marocains bloqués à l’étranger

Ayant déjà été interrogé sur ce sujet, Bourita a esquivé la première partie de la question concernant les Marocains bloqués à l’étranger. Le ministre s’est contenté de rappeler que ce sujet est sur la table de discussion du gouvernement et que la prise de telles décisions dépend des particularités de la situation pandémique de chaque pays.

Il a également réaffirmé que le but de l’Exécutif est de rouvrir les frontières, mais sans donner de date de réouverture ni préciser les mesures prises en faveurs de ces Marocains bloqués depuis plusieurs semaines.

Pour rappel, la RAM a programmé des dizaines de vols exceptionnels depuis la fermeture de l’espace aérien, pour faciliter le départ des personnes bloquées au Maroc, mais très peu d’avions ont été affrétés pour rapatrier les Marocains bloqués à l’étranger.