Covid-19 : 5802 élèves infectés et 196 établissements scolaires fermés entre le 17 et le 22 janvier

Selon la dernière mise à jour de la situation épidémiologique dans les établissements scolaires publiée par le ministère de l’Éducation nationale ce lundi 24 janvier, le nombre d’infections au Covid-19 a atteint 5802 cas enregistrés entre le 17 et le 22 janvier. On compte également 196 établissements scolaires fermés, dont 30 relevant de missions étrangères.

Avec plus de 1270 cas et 112 établissements fermés, la région de Rabat Salé Kenitra arrive en tête des régions les plus touchées, suivie par la région de Fès-Meknès au niveau des contaminations (1000 cas enregistrés), et par la région de Casablanca-Settat en ce qui concerne les établissements fermés (79 établissements).

Les détails dans cette publication Facebook du ministère :