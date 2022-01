Réforme du système de santé : Aït Taleb promet une augmentation des budgets

Dans un entretien accordé à Radio 2M, Khalid Aït Taleb a indiqué qu’afin de mener à bien la réforme du système de santé pour les années futures, le budget alloué au secteur sanitaire devait augmenter de façon progressive. Un budget qui avait atteint 19 milliards de dirhams en 2021, avant de passer à 23 milliards en 2022, soit une augmentation de 19 %.

Khalid Ait Taleb sur @Radio2M: « Que ce soit avec la #vaccination ou avec la riposte, le #Maroc a pu éviter 2 vagues épidémique #Covid_19. Cette gestion a aussi permis de palier certains dysfonctionnements du système de santé, en augmentant le nombre de lits en réanimation »#FEI pic.twitter.com/pT5PdbqkEu — 2M.ma (@2MInteractive) January 17, 2022

Le ministre a salué les professionnels de santé pour leurs efforts dans la lutte contre le Covid, malgré des moyens limités : “Avec ces ressources-là, on a assuré une riposte digne de ce qui existe ailleurs, grâce à la gestion proactive et anticipatrice menée par le roi Mohammed VI. Cela fait que le monde vit sa cinquième vague, alors que nous vivons la troisième.”

De plus, le ministre a salué un passage de 684 lits de réanimation à plus de 5000, avec désormais plus de 6000 lits hospitaliers.

Face à la pénurie de personnel soignant au Maroc, Aït Taleb est revenu sur le recours à des professionnels de santé étrangers. Pour lui, les lois le permettent et les conditions sont claires : être inscrit au conseil de l’Ordre des médecins dans le pays de résidence ou le pays d’étude, puis choisir un hôpital dans lequel exercer.