Crise maroco-espagnole, position sur le Sahara : le chef de la diplomatie espagnole se livre

Dans une interview accordée au site El Diario, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares a affirmé que la relation avec son homologue marocain était “volatile”, précisant que Nasser Bourita reste le ministre de Affaires étrangères avec lequel il s’entretient le plus.

“Je souhaite vivement que l’ambassadrice marocaine regagne son poste à Madrid” José Manuel Albares

“Les conséquences de la crise déclenchée en mai dernier influencent toujours les relations bilatérales des deux pays, mais je souhaite vivement que l’ambassadrice marocaine regagne son poste à Madrid”, a-t-il déclaré. En revanche, il a assuré que le travail de l’ambassade marocaine en Espagne n’avait pas été affecté par l’absence de Karima Benyaich, “l’ambassade (étant) toujours ouverte sous la responsabilité du chargé d’affaires”.

Quant à la question migratoire, Albares s’en félicite. Selon le responsable espagnol, la coopération bilatérale dans le dossier de la lutte contre l’émigration clandestine est primordiale pour Madrid : “Sans la collaboration du Maroc, il aurait été difficile d’empêcher plus de 1000 migrants d’accéder aux enclaves de Sebta et Melilia, durant les quinze jours des vacances de Noël seulement.”

Le ministre espagnol a également appelé les deux gouvernements à éviter toute décision unilatérale qui pourrait ébranler la confiance de l’autre partie. “Je suis sûr que nous serons bientôt capables de renforcer la relation du XXIe siècle qui nous lie avec le Maroc. Certes, les voies diplomatiques prennent du temps, mais elles sont toujours fructueuses”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Albares a démenti les rumeurs prétendant que la convergence entre Madrid et Alger était à l’origine du rappel de l’ambassadrice Karima Benyaich au Maroc. Il a aussi précisé que seuls les décideurs marocains connaissent la date du retour de Benyaich à Madrid.

Concernant le différend autour du Sahara marocain, le chef de la diplomatie espagnole a mis en relief son entretien avec l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara, Staffan de Mistura : “Je lui ai transmis le soutien total de l’Espagne pour une solution capable de mettre fin à ce conflit qui dure depuis très longtemps.”

Pour rappel, le roi Felipe VI a appelé hier, lors de la réception organisée en l’honneur du corps diplomatique accrédité en Espagne, à une redéfinition des relations entre Rabat et Madrid sur des piliers plus forts et plus solides.