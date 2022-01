Crise Maroc-Espagne : le roi Felipe VI souligne l’importance de redéfinir la relation sur des “piliers plus solides”

Lors de la réception aujourd’hui à Madrid du corps diplomatique accrédité en Espagne, le roi Felipe VI d’Espagne a mis en relief l’importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des “piliers plus forts et solidaires”.

“Avec le Maroc, nos gouvernements respectifs ont convenu de redéfinir ensemble une relation pour le XXIe siècle, basée sur des piliers plus forts et plus solides”, a déclaré le souverain espagnol. “Les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à matérialiser cette nouvelle relation dès maintenant.”

“Un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité”

Dans ce contexte, le souverain espagnol a indiqué que les relations de son pays avec le Maghreb “revêtent un caractère stratégique” : “Notre proximité et l’intensité des nombreux liens qui nous unissent font que notre relation est clairement interdépendante. Pour cette raison, notre pays continuera à faire tous les efforts nécessaires pour créer et consolider un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité.”

Le roi Felipe VI a organisé ce matin, au palais royal de Madrid, une réception en l’honneur des membres du corps diplomatique accrédité en Espagne. Une réception marquée par l’absence de l’ambassadrice marocaine Karima Benyaich, n’ayant toujours pas regagné son poste à Madrid.

(avec MAP)