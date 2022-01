Libye : mort de trois migrants marocains dans un centre de détention

Après l’accusation, en septembre, de l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme dénonçant les détentions “sans justification légale” de migrants marocains dans des endroits insalubres par les autorités libyennes, le Libyan Crimes Watch a documenté le meurtre de Abdulaziz Al-Harshi, 30 ans, Hamza Ghdada, 21 ans, et Mohamed Atta, 32 ans, trois immigrés de nationalité marocaine.

Alors que la date du décès de Hamza Ghdada n’a pas été déterminée, l’ONG a indiqué que Mohamed Atta était décédé le 3 décembre 2021, des suites de la détérioration de son état de santé et de l’absence de prise en charge médicale, selon l’association. Abdulaziz Al-Harshi a quant à lui été annoncé mort sous la torture début janvier. Selon l’ONG, des proches des victimes auraient reçu des photos sur lesquelles “des signes de torture étaient visibles”.

Libyan Crimes Watch dénonce le conseil présidentiel libyen et le désigne comme “pleinement responsable légalement de ces crimes et d’autres violations répétées et horribles contre les migrants”. Selon l’ONG, “aucune mesure n’est prise pour demander des comptes aux responsables”.

L’organisation a appelé le procureur libyen à “ouvrir une enquête immédiate et transparente” afin de “traduire les responsables en justice et de prendre des mesures urgentes pour protéger les migrants dans les centres de détention”.

Des responsables et groupes armés libyens ont été accusés par plusieurs organisations, dont l’ONU, de crimes de guerres ainsi que de crimes contre l’humanité, notamment à travers ses centres de détention.

Pour l’heure, le ministère marocain des Affaires étrangères n’a toujours pas communiqué sur le sujet.