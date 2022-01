Selon Oxfam, 470.000 Marocains sont devenus pauvres en 2020

Dans son nouveau policy paper, publié mercredi 12 janvier et intitulé “Le marché du travail au Maroc : défis structurels et pistes de réforme pour réduire les inégalités”, Oxfam Maroc dévoile son étude sur le chômage, le secteur informel et la pauvreté au royaume. Les chiffres sont inquiétants.

Selon le document, 470.000 Marocains sont passés en dessous du seuil de pauvreté (1,90 dollar par jour selon le référentiel de la Banque mondiale) portant le taux de pauvreté dans le pays à 7,1 %. Une augmentation due principalement à l’impact de la crise Covid-19, ayant renforcé les faiblesses préexistantes du marché du travail marocain.

L’étude réalisée par les responsables du programme Justice économique et environnementale d’Oxfam Maroc indique que les destructions d’emplois sont la principale cause de l’augmentation de l’inactivité, du chômage et par conséquent de la dégradation des conditions de vie de centaines de milliers de Marocains.

à lire aussi Pauvreté : la crise n’épargne pas les enfants

Un marché de travail inégalitaire et peu inclusif

“Le marché du travail marocain, profondément inégalitaire est le reflet des insuffisances de la trajectoire de croissance actuelle et d’une société peu inclusive, qui marginalise femmes et jeunes”, avertit le policy paper. Selon Oxfam, ces résultats viennent conforter une réalité déjà inquiétante sur un marché du travail fortement précaire.

En effet, les résultats de l’étude indiquent que malgré l’allongement de la scolarisation, un jeune urbain (15-24 ans) sur 4 est chômeur. Un taux qui suit une tendance haussière ces dernières années. “Le chômage des 25-34 ans est également plus élevé que celui du reste de la population puisqu’il touche environ 15 % de la population active de cette classe d’âge”, rajoute le même document.

En revanche, les emplois créés sont toujours insuffisants pour absorber l’augmentation de la population en âge de travailler. 7,5 millions de personnes auraient dû intégrer le marché du travail durant ces 20 dernières années. Par conséquent, le marché du travail national aurait dû créer 280.000 emplois par an, alors que seulement 90.000 ont été créés.

À l’heure actuelle, les femmes représentent seulement 21,5 % de la population active au Maroc contre 71,5 % pour les hommes, conclut l’étude.