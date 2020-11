Pauvreté : la crise n’épargne pas les enfants

La crise économique qui a suivi la crise sanitaire due au Covid-19 touche également les enfants. Le Maroc ne fait pas exception. Si la pauvreté se trouve accentuée pour les familles les plus précaires, certains ménages sont menacés de tomber dans la pauvreté. Pour surveiller et mieux comprendre comment la pandémie affecte les économies et leur population, l’Unicef s’est associée à l’Observatoire national pour le développement humain (ONDH) dans le cadre d’une étude évaluant l’impact de la pandémie sur la pauvreté des enfants. La publication du rapport a également donné lieu à l’organisation, mardi 24 novembre, d’un webinaire dont la séance d’ouverture a été présidée par le secrétaire général de l’ONDH, avec la participation de Sylvia Lopez Ekra, coordonnatrice résidente des Nations unies au Maroc​ et de…