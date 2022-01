Mariem Faghraoui, ambassadrice de l’artisanat marocain

R etour à Marrakech

Diplômée en génie civil de l’Ecole Marocaine d’Ingénierie, à Rabat, elle commence sa carrière dans les chantiers. “Durant six ans, j’ai supervisé des projets de construction et d’ouvrages d’art un peu partout au Maroc. C’est un métier qui me passionnait, qui me donnait confiance en moi”, nous explique-t-elle. Mariem Faghraoui arrive très vite à s’imposer dans cet environnement majoritairement masculin. “En débarquant sur un chantier le premier jour, il faut vraiment savoir se faire respecter vis-à-vis des équipes, des intervenants, leur montrer qu’on a les capacités de surmonter les imprévus et les problèmes”, se souvient-elle.

Cette mission m’a permis de renouer avec cet environnement. J’ai commencé à passer mon temps libre et mes week-ends auprès des artisans” Mariem Faghraoui

En 2019, à l’occasion d’un projet de construction d’un ouvrage d’art, Mariem Faghraoui retourne à Marrakech,…