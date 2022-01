Rokya, “anthropologie de la thérapie” par Younes Loukili

L’auteur se penche sur l’apparition du phénomène de la Rokya dans le milieu urbain marocain et la logique de son développement, passant de la clandestinité au clair du jour.

Comment elle fonctionne, quels sont ses enjeux sociaux et politiques, l’anthropologue explique les aspects de la Rokya et les place dans leur contexte historique et culturel.

En effet, il estime que la Rokya traditionnelle pratiquée au Maroc peut être considérée comme partie prenante des mœurs religieuses locales, puis elle a viré, dans les années 1990, vers une thérapie religieuse, portée par la mouvance wahhabite à son apogée ces années-là.

«أنثروبولوجيا الشفاء: الرقية الشرعية وصراع أنماط التدين»

Anthropologie de la thérapie : entre Rokya et mœurs religieuses, de Younes Loukili, éditions du Centre culturel du livre (2021) .

