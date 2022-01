Le gouvernement lance ses pages officielles sur les réseaux sociaux

Afin de faciliter la transmission d’informations et la communication avec une population de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, le gouvernement se rend dès aujourd’hui disponible sur Facebook, Instagram et Twitter.

à lire aussi Rapport : confusion et absence de communication, le bilan des 100 jours du gouvernement Akhannouch

Sur les pages des différents réseaux, 6 publications répondent aux multiples questions autour de ces pages.

Une page pour savoir ce qu’applique le gouvernement, où il est possible de profiter des démarches accomplies par le gouvernement, pourquoi le gouvernement met en place un projet et prend des décisions, comment profiter des projets ainsi que des services proposés par le gouvernement, quand seront lancés les projets et décisions prises par le gouvernement et enfin, ce qu’il se passe dans le pays.

Le tout couronné d’un slogan en arabe signifiant : la page du gouvernement, pour que l’information soit comprise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par الحكومة المغربية🇲🇦 (@moroccangov)

Une initiative qui vise à faciliter la communication entre le gouvernement et la population marocaine s’inscrivant dans un cadre d’échange et d’interactions.