Médicaments anti-Covid-19 : la FMIIP rassure sur la disponibilité et les stocks

Après des publications dans les médias et sur les réseaux sociaux faisant état d’ une “tension de disponibilité de médicaments essentiels”, la FMIIP a tenu à mettre les choses au clair en publiant un communiqué.

La FMIIP — qui regroupe les principaux producteurs nationaux — a tenu à rassurer l’opinion publique, en affirmant qu’il n’y avait ni rupture de production, ni tensions sur les stocks concernant les médicaments en relation avec le traitement du Covid-19 comme la chloroquine, l’azithromycine, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, le paracétamol et l’héparine, notamment.

“Une gestion optimale des stocks de sécurité”

Grâce à une “étroite collaboration et concertation avec les pouvoirs publics”, la FMIIP assure gérer la situation et l’approvisionnement du marché national, “conformément à la circulaire sous le n°DMP/00/75, exhortant toutes les parties prenantes à s’engager à fournir les médicaments et produits de santé nécessaires avec un stock de sécurité réglementaire pour une période de trois mois pour les sociétés pharmaceutiques industrielles et un mois pour les distributeurs”.

Malgré la vulnérabilité des chaînes logistiques internationales et la hausse des coûts des médicaments, les industriels marocains ainsi que la FMIIP “se sont mobilisés à tous les niveaux, dès l’origine de la menace pandémique, en vue de limiter tout risque de pénurie grâce à la gestion optimale des stocks de sécurité”, affirme le communiqué.

Ce communiqué fait suite à celui diffusé mardi 11 janvier par le ministère de la Santé, qui tenait à rassurer les citoyens quant au stock national de médicaments du protocole thérapeutique national de prise en charge des cas de coronavirus, affirmant que les quantités disponibles de ces médicaments étaient suffisantes pour satisfaire la demande.