Les médicaments du protocole thérapeutique national disponibles en quantités suffisantes

Dans un communiqué, le ministère rassure les citoyens quant au stock national de médicaments du protocole thérapeutique national de prise en charge des cas de coronavirus, affirmant que les quantités disponibles de ces médicaments, notamment la chloroquine, l’azithromycine, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, le paracétamol et l’héparine, sont suffisantes pour satisfaire la demande.

S’agissant des carences enregistrées pour certains médicaments contre le rhume, le département explique qu’il existe de nombreux traitements génériques fabriqués localement qui sont en mesure de couvrir cette pénurie, dans le droit fil de la politique du ministère visant à encourager l’industrie locale et les médicaments génériques.

En outre, le stock national de médicaments au Maroc fait l’objet d’un contrôle strict et permanent, a assuré le ministère, rappelant que le stock des médicaments essentiels est soumis à un contrôle hebdomadaire de l’Observatoire national du médicament et des produits de santé, relevant de la Direction du médicament et de la pharmacie.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a appelé, par ailleurs, tous les pharmaciens à signaler en cas de pénurie de certains médicaments de base à contacter leurs distributeurs ou l’Observatoire national du médicament et des produits de santé pour s’informer de la source, conclut le communiqué.

(avec MAP)