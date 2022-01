La dernière adaptation de Harlan Coben : “Ne t’éloigne pas”, des secrets lourds de conséquences

Quatre personnages. Quatre destins. Quatre histoires qui vont se rejoindre autour d’une mini-série de disparitions dans une petite ville en Grande-Bretagne. Des péripéties, des ressorts dramatiques bien connus et des ficelles qu’on a vues des milliers de fois. Et pourtant, les huit épisodes de Ne t’éloigne pas sont addictifs. Le récit et la succession des évènements s’enchaînent de manière fluide. C’est que Harlan Coben, le showrunner de la série et auteur du livre éponyme, a parié sur une seule chose : la psychologie complexe de ses personnages.

Chacun a un passé

Megan, la protagoniste autour de laquelle s’articule le récit, est une femme respectable. Son quotidien se résume à son travail et à l’éducation de ses trois enfants. Elle a pour compagnon Dave, qui la soutient dans tout ce qu’elle entreprend. Ray, lui, est un photographe qui gagne sa croûte en acceptant toutes les commandes. L’essentiel est de…