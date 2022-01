Phénomène : la vague sud-coréenne déferle sur le Maroc

En septembre dernier, les utilisateurs de Netflix ont vu arriver dans le catalogue de la plateforme de streaming une série sud-coréenne au nom énigmatique de Squid Game. A l’époque, personne, y compris les créateurs ou les dirigeants de Netflix, ne voit arriver le succès mondial qu’elle va avoir. En quelques jours à peine, Squid Game se hisse au sommet des classements mondiaux et devient la série la plus visionnée de l’histoire de la plateforme. D’autres séries originales made in South Korea suivront sur Netflix, comme My name ou Hellbound. Si elles n’atteignent pas les mêmes sommets, elles trouvent cependant leur place dans le top 10 de Netflix, notamment dans le royaume, confortant ainsi un fait : les séries sud-coréennes sont bel et bien entrées dans la pop-culture marocaine. Il faut dire que même avant Squid Game, d’autres séries produites au pays de Samsung étaient devenues populaires sur…

