Hassan Boulaknadel : “Augmenter la dotation touristique est une décision prudente et irréversible”

T elQuel : L’Instruction générale des opérations de change de 2022 a apporté une série de nouveautés, dont le passage de la dotation de voyage à 100.000 dirhams accompagnée d’une dotation supplémentaire de 30 % de l’IR, le tout plafonné à 300.000 dirhams. Quels facteurs ont motivé cette décision ?

Hassan Boulaknadel : La libéralisation de la réglementation des changes repose sur une approche pragmatique en ce sens qu’elle répond aux attentes des opérateurs et des particuliers, tout en veillant à la préservation des équilibres externes du pays et la reconstitution des réserves de change.

à lire aussi La dotation de voyage passe à 100.000 dirhams minimum

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Dans ce contexte, l’Office des changes a institué, en ce début d’année, une dotation en devises regroupant…