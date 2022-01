Productivité augmentée et satisfaction des salariés: ce que révèle l’étude du cabinet Rekrute sur le monde professionnel post-Covid

La crise du coronavirus a lourdement impacté les habitudes des entreprises. Près de deux ans après l’arrivée du Covid-19 dans nos quotidiens, le cabinet Rekrute a publié le 3 janvier les résultats d’une enquête menée auprès de 2 700 salariés sur les changements entrainés par la pandémie sur leur quotidien. Voici ce qu’il faut en retenir.

1.Une préférence pour un mode de fonctionnement hybride

Alors que 38% des entreprises participant à l’enquête affirment avoir maintenu un fonctionnement en présentiel, 62 % des entreprises marocaines sondés par Rekrute ont adopté un mode de fonctionnement hybride alliant télétravail et présentiel. Parmi elles, 13% ont complétement basculé vers le télétravail.

2.Une initiative volontaire

Le changement dans le mode de fonctionnement des entreprises ne résulte généralement pas d’une décision unilatérale. 72% des télétravailleurs ayant participé à l’étude affirment avoir opté volontairement pour ce mode de fonctionnement.

3. Un gain notable en productivité

71 % des sondés déclarent être plus productifs en travaillant à distance malgré les difficultés techniques. A noter également que 80% des salariés préfèrent les conférence call les jugeant plus efficaces que les réunions physiques. 81% des sondés pensent qu’il était plus facile de travailler à distance en 2021 qu’en 2020 malgré les difficultés techniques que cela entraîne.

4. Une implication et un investissement supplémentaire

72 % des salariés en télétravail sondés par Rekrute ont aménagé un espace de travail chez eux, ce qui montre qu’ils ont l’intention de s’y investir dans le futur. Cela s’explique principalement par de multiples avantages perçus par ces salariés : un gain de temps, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que la réduction du stress et de la fatigue.

5. Satisfaction des salariés

57 % des salariés marocains disent préférer le mode de travail hybride, dont 25 % préfèrent travailler uniquement à distance. 67 % des télétravailleurs sont satisfaits du télétravail, dont 25 % vont jusqu’à la décrire comme «extraordinaire». En revanche, un tiers ne semblent pas réellement satisfaits de l’expérience. Parmi eux, certains évoquent de nombreux inconvénients liés à ce mode de travail font surface : le manque de reconnaissance, une charge de travail plus importante et la difficulté du management à distance.