Foot : Trois nouveaux cas d'infection au Covid-19 au Barça dont le Marocain Ezzalzouli

Outre Ezzalzouli, convoqué récemment par le Maroc pour participer à la CAN du Cameroun, les deux autres joueurs concernés sont Coutinho et Sergino Dest, a annoncé le club catalan dans un communiqué. Ce chiffre porte à 10 le nombre de joueurs testés positifs depuis lundi.

à lire aussi CAN 2022 : Ziyech et Mazraoui sur la touche, un jeune du Barça appelé en sélection du Maroc

Il s’agit des Français Ousmane Dembele, Samuel Umtiti et Clément Lenglet, des Espagnols Gavi, Jordi Alba et Alejandro Balde et du Brésilien Daniel Alves.

Le Barça assure que les joueurs contaminés « sont en bonne santé et isolés à leurs domiciles ».

Le club catalan se déplace à Majorque le 2 janvier pour la reprise du championnat avec au moins 15 absences entre joueurs blessés et contaminés au Covid-19.

Après les vacances de Noël, presque toutes les équipes espagnoles ont annoncé des contaminations au Covid-19. Cette situation a mené plusieurs clubs à réclamer le report de la prochaine journée de la Liga.

(avec MAP)