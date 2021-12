CAN 2022 : Ziyech et Mazraoui sur la touche, un jeune du Barça appelé en sélection du Maroc

Après de longues semaines de tergiversations sur la tenue ou non de la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun, place enfin au football. Le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, Vahid Halilhodzic, a dévoilé la liste des Lions de l’Atlas qui prendront part à la compétition continentale lors d’une conférence de presse, ce jeudi 23 décembre.

Le sélectionneur bosnien a décidé de renouveler la confiance au noyau dur qu’il s’est appliqué à former depuis son intronisation à la tête de la sélection, à l’été 2019.

Une liste quasiment dans la continuité des précédentes, bien que marquée par certaines inconnues sur l’état de forme et, surtout, une surprise : la convocation du jeune ailier du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli. Celui qui vient de fêter ses 20 ans le 17 décembre dernier et natif de Beni Mellal devrait honorer sa première convocation avec l’équipe A du Maroc (il a déjà joué cinq matchs avec l’équipe U-20).

Le sélectionneur a également décidé d’accorder sa confiance à l’attaquant sévillan, Youssef En-Nesyri (24 ans), qui a tout juste repris la compétition le week-end dernier, après plusieurs semaines d’absence pour blessure. À l’exception du troisième gardien Anas Zniti, finaliste malheureux de la Supercoupe d’Afrique la veille, aucun joueur de la Botola ne figure dans la liste des noms convoqués par le sélectionneur.

Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui, bel et bien persona non grata

Comme prévu, Vahid Halilhodzic a finalement décidé de se passer de ses deux joueurs formés aux Pays-Bas, Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui. Plus convoqué depuis septembre dernier, le joueur de Chelsea Hakim Ziyech (28 ans, 39 sélections, 17 buts) semble payer un “comportement” que le sélectionneur a pointé du doigt à maintes reprises. “Son comportement lors des deux derniers rassemblements (mars et juin, ndlr) ne correspondait pas à ce qu’un joueur de la sélection nationale doit être, en tant que leader, en refusant de s’entraîner et de travailler, a avancé le sélectionneur cet automne. La sélection est au-dessus de toute personne, on ne peut pas la prendre en otage.”

Une situation similaire pour Noussaïr Mazraoui qui évolue à l’Ajax Amsterdam (24 ans, 12 sélections, 1 but), également écarté pour des raisons disciplinaires. Moins attendu et surtout bien moins en vue du côté de l’Olympique de Marseille, Amine Harit ne figure également pas dans la liste.

Pressions

Malgré l’incertitude posée par le Covid-19 et la propagation du variant Omicron, le patron du football africain, Patrice Motsepe, a confirmé, ce 21 décembre, que la Coupe d’Afrique des nations aurait bien lieu du 9 janvier au 6 février.

La FIFA et son président Gianni Infantino avaient maintenu la pression pour reporter ou annuler la CAN, invoquant plusieurs arguments : l’incertitude concernant les infrastructures camerounaises, la dégradation de la situation sanitaire ou encore la volonté manifestée par plusieurs clubs européens, notamment anglais, de ne pas libérer leur joueurs cet hiver.

Le Maroc évoluera dans le groupe C. Il y affrontera le Ghana (le 10 janvier, à 17 heures), les Comores (le 14 janvier, à 17 heures) et le Gabon (le 18 janvier, à 20 heures).