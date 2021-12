Voyages internationaux : le Maroc sort de la liste verte des Émirats arabes unis

Vue de l’extérieur, la situation sanitaire du Maroc est interprétée de manière diverse par les pays. Depuis ce dimanche 26 décembre, le Maroc ne fait plus partie de la liste verte des Émirats arabes unis pour les voyageurs internationaux. Cette décision intervient après une augmentation des cas de Covid-19 dans de nombreux pays, annonce la presse locale.

Quarantaine et tests

Ce déclassement ne signifie pas pour autant une interdiction de vols aux voyageurs en provenance du Maroc. Néanmoins, il impose une mise en quarantaine de 10 jours et un test à l’arrivée à tous les voyageurs non vaccinés se rendant à Abu Dhabi depuis des pays ne figurant pas sur la liste verte.

Les voyageurs vaccinés devront se soumettre à ces mêmes tests à l’arrivée, en plus de la présentation de leur pass vaccinal. Ces exigences ne concernent pas plus d’une soixantaine de pays, dont la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, le Brésil et le Canada qui figurent sur la liste verte d’Abu Dhabi.

La situation sanitaire du Maroc semble moins préoccupante vue de Paris. Selon la carte des voyages actualisée en ce début de semaine par le ministère français des Affaires étrangères, le Maroc est placé sur la liste orange des pays dans lesquels “on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants”. Le royaume a ainsi échappé à un classement dans le “rouge” ou le “rouge écarlate” qui prévaut, depuis l’apparition d’Omicron, pour l’Afrique du Sud, le Lesotho et l’Eswatini.

Indicateurs épidémiologiques à la hausse

Autre pays, autre interprétation. Le 21 décembre dernier, Israël a placé le Maroc sur sa liste rouge des interdictions de voyage en raison de la propagation du variant Omicron, pour une durée d’une semaine.

Une commission du parlement israélien avait confirmé cette décision après validation du cabinet et recommandation du ministère israélien de la Santé. La liste doit être actualisée entre mardi et mercredi en fonction de la situation sanitaire des pays concernés par cette décision. Et c’est loin d’être gagné pour le Maroc, où les indicateurs épidémiologiques se sont affolés ces derniers jours.

Dans la semaine du 20 au 26 décembre, quelque 3305 cas de contamination au Covid-19 ont été observés, confirmant une hausse de 148,12 % des cas hebdomadaires, selon des informations relayées par nos confrères du média Le360.

Les dernières données du ministère de la Santé font état de 28 cas d’Omicron confirmés depuis la première apparition au Maroc de ce nouveau variant du Covid-19. Dans les semaines qui viennent, on pourrait s’attendre à d’autres confirmations avec les 46 “cas suspects” répertoriés par le département de Khalid Aït Taleb.