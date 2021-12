Omicron : le Maroc placé sur la liste rouge d’Israël pour les voyages

Ce lundi 20 décembre, le gouvernement de Naftali Bennett a décidé de suivre les recommandations de son ministère de la Santé en avalisant la décision de placer dix pays dont le Maroc sur sa liste rouge d’interdiction pour les voyages internationaux.

Après l’enregistrement d’un premier cas d’Omicron au Maroc, Israël a décidé de placer le royaume sur la liste des pays considérés comme présentant un “risque élevé” d’importation de ce variant du Covid-19 en Israël. Aux côtés du Portugal, de la Suisse, de la Belgique, de l’Italie, de l’Allemagne, de la Turquie, des États-Unis, du Canada ou encore de la Hongrie, le Maroc est désormais dans cette liste régulièrement réactualisée.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Même si elle ouvre la porte à une autorisation spéciale, la confirmation de cette liste sur laquelle figure le Maroc doit encore être avalisée par la commission “Constitution, droit et justice” du parlement israélien. Après cela, l’interdiction concernera tous les Israéliens et les résidents permanents en Israël souhaitant se rendre dans ces dix pays. Elle s’appliquera aussi à tous les étrangers en provenance des pays figurant sur cette liste rouge et qui souhaitent se rendre en Israël.

Ces dix nouveaux pays rejoignent une liste déjà longue de pays frappés par cette interdiction. Dimanche dernier, la commission parlementaire a approuvé le placement sur cette liste des Émirats arabes unis, de l’Irlande, de la Norvège, de l’Espagne, de la Finlande, de la France et de la Suède. Ces pays s’ajoutent au Royaume-Uni, au Danemark, à l’Afrique du Sud et plusieurs dizaines d’autres pays d’Afrique.

Le même jour, les données du ministère israélien de la Santé faisaient état de 1004 nouveaux cas de Covid-19 recensés dans le pays. Le nombre de cas d’Omicron s’élevait à 175, ce lundi 20 décembre, selon des données du ministère de la Santé en Israël.