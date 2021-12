Pass vaccinal : l’Association des barreaux du Maroc annonce le blocage des tribunaux pour la deuxième semaine consécutive

L’ABAM a également dénoncé “l’atteinte à la sûreté judiciaire des citoyens et aux conditions du procès équitable, à travers la prononciation de verdicts et la mise en délibéré d’affaires en absence des parties et de la défense”. D’après la même source, “certains bâtonniers et avocats ont été empêchés d’accéder à leurs bureaux situés dans les tribunaux”.

Pour l’association présidée par Abdelouahed Ansari, il s’agit d’une “grave agression de l’indépendance de la profession et une perturbation d’un service vital”.

Le 10 décembre dernier, le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et de la présidence du Ministère public ont publié une circulaire qui impose la présentation d’un pass vaccinal valide comme condition d’entrée dans les tribunaux. Mise en application le lundi 20 décembre, la décision concerne avocats, fonctionnaires et justiciables, sans exception.

La circulaire a provoqué la grogne des robes noires, mais aussi des fonctionnaires des tribunaux, en particulier les greffiers. Le Syndicat démocratique de la justice, relevant de la Fédération démocratique du travail, avait annoncé une grève nationale pour les 23 et 24 décembre, en guise de protestation contre, entre autres, “la militarisation des tribunaux”.

Une réunion tenue mercredi 22 décembre au soir entre le bâtonnier de l’ordre de la capitale économique, le premier président de la Cour d’appel et le procureur général annonçait néanmoins les prémices d’un déblocage de la situation. Un accord tripartite a été signé entre les trois responsables, afin de dépasser la crise.

Le contrôle des pass vaccinaux est maintenu, mais celui-ci sera effectué par des membres de l’Ordre casablancais des avocats ainsi que les responsables judiciaires. Autre mesure : les dossiers mis en délibéré seront retirés, sur demande des avocats, auprès de leur bâtonnier.