William Audureau : “Le complotisme est l'agent de la radicalisation”

D ans votre ouvrage “Dans la tête des complotistes”, vous considérez qu’il n’existe pas de profil-type du complotiste. Pour autant, existe-t-il une corrélation entre le niveau d’éducation d’un individu et son adhésion à ces théories ?

C’est un présupposé qui revient souvent quand on parle de complotisme, mais il m’est difficile de me prononcer, car je ne suis pas sociologue, et je n’ai pas la prétention d’avoir cherché à répondre à cette question. À mon niveau, au cours de la rédaction de cet ouvrage, j’ai discuté avec des personnes qui avaient arrêté les études avant la fin du lycée comme avec d’autres ayant un bac…