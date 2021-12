ENCG Casablanca et lycée Abidar Al Ghifari de Rabat fermés : Omicron fait une incursion dans les écoles marocaines

Omicron fait une incursion dans les écoles marocaines. La propagation des cas de ce variant du Covid-19, essentiellement familiaux depuis leur apparition au Maroc, a conduit à la fermeture temporaire de deux établissements scolaires et à l’application de mesures de précaution dans le milieu universitaire du royaume.

Lycée fermé à Rabat, aucun risque pris à l’ENCG Casablanca

Au lycée Abidar Al Ghifari de Rabat, les cours ne reprendront qu’après les vacances intermédiaires. Situé dans le quartier de Yaacoub El Mansour, l’établissement est fermé depuis mercredi 22 décembre sur ordre du ministère de l’Éducation nationale après la découverte de huit cas d’Omicron, dont sept dans une même classe. Les élèves contaminés et tout le personnel observent une quarantaine jusqu’au 3 janvier 2022, selon nos confrères du quotidien arabophone Assabah dans son édition du jeudi 23 décembre.

Dans la capitale économique, c’est le principe de précaution maximale qui s’applique. Après la découverte de cas suspects dont le nombre n’a pas été précisé, l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Casablanca a annoncé dans un communiqué diffusé le 22 décembre au soir que “suite à l’apparition de quelques cas suspects de Covid-19, (…) les cours seront dispensés à distance à partir du jeudi 23 décembre 2021 jusqu’à nouvel ordre”. La business school annonce également “la tenue d’une réunion d’urgence de la commission pédagogique pour prendre les mesures nécessaires, en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire”.

Examens à distance à la fac

Depuis l’apparition le 15 décembre dernier du premier cas d’Omicron au Maroc, le ministère de la Santé et de la Protection sociale avait identifié des foyers de propagation essentiellement familiaux. Le département de Khalid Aït Taleb avait cependant attiré l’attention sur la contamination d’enfants âgés entre 4 mois et 13 ans dans les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès. Désormais, les clusters semblent se déplacer vers des établissements du secteur de l’enseignement.

Pour parer toute propagation de la nouvelle vague, Abdellatif Miraoui, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation a émis une circulaire en date du 23 décembre à destination des présidents de toutes les universités du Maroc. La note ministérielle leur enjoint à organiser, en distanciel, les examens inter-semestriels ou à les reporter pour une tenue en présentiel dans le strict respect des mesures sanitaires anti-Covid.

En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, la même mesure de précaution s’applique à la tenue des cours et à l’organisation des réunions, des événements culturels et scientifiques et des conférences dans l’enceinte de toutes les facultés du royaume.