Au Parlement, l’UC et le MDS passent dans le giron de la majorité

C’était prévisible. Les deux partis formant un seul groupe parlementaire présidé par le député du Gharb, Bellaâssal Chaou, ont acté leur affiliation à la majorité ce jeudi 23 décembre lors d’une réunion de la présidence de la Chambre des représentants.

Prenant part à cette réunion dite de “coordination”, le président du groupe Union constitutionnelle-Mouvement démocratique et social (UC-MDS, 23 sièges) a exprimé aussi bien sa “fierté d’appartenir à la majorité, avec laquelle son groupe partage la même orientation et les mêmes objectifs”, que sa “volonté de travailler à leurs côtés dans le service de l’intérêt supérieur du pays et des citoyens”, selon le procès-verbal.

La majorité et ses privilèges

Les désormais quatre présidents des groupes parlementaires de la majorité à la première Chambre ont également insisté sur une future “concertation permanente entre eux, en prenant soin de ne prendre aucune décision sur les questions courantes au sein de ces Commissions sans en informer les présidents de groupes”.

Cette dernière condition se veut “dans le cadre de l’application du contenu de la Charte de la majorité gouvernementale”, signée début décembre par leurs chefs de partis, Aziz Akhannouch (RNI), Abdellatif Ouahbi (PAM) et Nizar Baraka (Istiqlal).

Temps de parole supplémentaire

Il a également été convenu par le quatuor parlementaire de “tenir des réunions sur une base régulière, en présence bimensuelle, selon un ordre du jour prédéterminé, et chaque fois que nécessaire”.

Les députés des quatre groupes vont donc se coordonner pour tout ce qui touche au contrôle des politiques publiques exécutées par le gouvernement, ainsi qu’à l’action législative.

Le groupe UC-MDS a en outre obtenu trois minutes supplémentaires de temps de parole lors des sessions mensuelles des questions orales adressées au chef du gouvernement Aziz Akhannouch.