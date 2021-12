Congrès de l’USFP : l’énigme Ahmed Réda Chami

Et si Ahmed Réda Chami succédait à Driss Lachgar à la tête de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) ? À l’approche du 11e congrès du parti de la rose prévu du 28 au 30 janvier prochains, la question se pose avec insistance quant à la possibilité de voir le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) candidat au poste de premier secrétaire de la formation socialiste. Un poste que briguent, à l’heure où nous écrivons ces lignes, six candidats officiels : Abdelkrim Benatiq, Hasna Abouzaid, Mohamed Boubakri, Chokrane Amame, Tarik Sellam et Abdelmajid Moumer.

À ces noms s’ajoute également la supposée candidature du premier secrétaire sortant, Driss Lachgar, désormais éligible à rempiler pour un troisième mandat successif , suite à l’adoption d’un amendement du règlement interne par le Conseil…