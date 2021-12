Fouad Laroui, ses meilleures oeuvres sélectionnées par Qitab

L e premier humaniste

Youssouf, c’est l’homme qui réconcilie chrétiens, juifs et musulmans. Adoubé par les trois grandes religions monothéistes, figure importante de la Bible, il est le seul homme à qui le Coran consacre toute une sourate, sous le nom de Youssouf.

Mais au-delà des religions, c’est de tous les hommes que traite son histoire. Depuis son premier roman (Les dents du topographe, 1996), Fouad Laroui ne cesse de chercher ce qui rapproche les hommes plutôt que ce qui les divise. Vivant lui-même entre plusieurs cultures, il est persuadé qu’il est toujours possible de s’entendre quand on prend la peine de se connaître.

Joseph-Youssouf ou La réconciliation, de Fouad Laroui, éditions Zellige (2021) Commandez ce livre au prix de 125 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 0671818460 «Joseph-Youssouf ou La réconciliation»

Chroniques sociétales

Insatiable arpenteur de la planète, assoiffé de connaissances, dévoreur impénitent de toutes formes de textes, Fouad Laroui manifeste dans chacun de ses livres son émerveillement face à la beauté de la vie.

Dans ce recueil de chroniques cursives, lapidaires, lumineuses, il vante l’intelligence intarissable des êtres humains, pourfend, dans un même mouvement, leur insondable stupidité. Il est aussi chroniqueur, à sa façon, toujours ironique ou presque, mais toujours avec brio, disséquant tantôt les comportements humains, tantôt telle position politique, affirmant dans ses chroniques ce qu’il a déjà affirmé dans ses autres écrits : un grand talent. Ce livre de chroniques le démontre parfaitement.

«Chroniques de l’autre rive»

Les Arabes dans l’histoire

Plaidoyer pour les Arabes de Fouad Laroui est un essai qui milite en faveur de la réintégration de l’apport des penseurs arabes dans l’histoire de la pensée universelle.

“Dénoncer le rejet et la détestation auxquels [les Arabes] sont en butte quotidiennement, en montrant l’ignorance et la mauvaise foi qui les motivent ; esquisser la voie d’une renaissance des Arabes par le rejet de la bigoterie et l’ouverture aux sciences ; enfin, et c’est le plus important, plaider pour l’intégration des Arabes dans l’Histoire universelle – telle qu’on la raconte aujourd’hui en Occident” est l’objet de ce livre.

