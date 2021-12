Un nouveau programme pour la promotion du sport chez les jeunes filles

Amplifier la pratique du sport auprès de l’ensemble des composantes de la société marocaine. C’est l’objectif avoué de la nouvelle série de capsules sportives initiée par la journaliste et fondatrice du portail Taja Sport dédiée au sport féminin, Aziza Nait Sibaha. Ce programme se décline en deux concepts « TAJAra2i » (ose) et « Ma3aki » (à tes côtés).

A travers la série « Tajara2i », c’est l’histoire de graines de championnes, mordues de sport qui est racontée. nous racontent leurs histoires. Certaines subissent les brisent en s’accrochant à leur passion. A titre d’exemple, l’une des capsules , met en lumière l’histoire d’une jeune coureuse de Zagora qui doit faire face à l’adversité. Celle-ci est incarnée à la fois par les habitants de son quartier qui estiment qu’une “fille ne devrait pas courir sur les pistes” ou encore tout simplement par le manque d’infrastructures. Dans cette même capsule, on découvre également comment cette jeune fille s’est mobilisée avec plusieurs de ses camarades pour créer une piste de course de leur propre main. “Notre but est aussi d’alerter nos responsables gouvernementaux à travers ce programme pour permettre justement à ces jeunes filles de pratiquer le sport dans les meilleures conditions” nous explique la créatrice du concept.

En plus de huit capsules« Tajara2i », ce sont huit capsules « Ma3aki » qui ont été réalisées. pourquoi « Ma3aki » donne la parole aux parents qui témoignent pour inspirer et convaincre d’autres familles. Ils parlent de l’apport du sport dans la vie de leurs filles et comment ils les ont soutenues pour dépasser les biais de genre. A termes, “l’objectif n’est pas simplement de toucher les jeunes filles. Nous souhaitons également sensibiliser les femmes adultes mais aussi des hommes à la pratique du sport” ambitionne Aziza Nait Sibaha.