Violences, avortements, relations sexuelles hors mariage : ce que ne disent pas les chiffres du Parquet

Ce vendredi 10 décembre, le ministère public a publié son rapport annuel sur l’ensemble des affaires et plaintes portées devant la justice de janvier à décembre 2020, ainsi que sur les engagements et activités menées par le parquet sur cette même durée. Sur l’ensemble des violences encourues par les femmes en 2020, le constat général est celui d’une baisse de 4 % par rapport à l’année 2020, avec un passage de 19 019 à 18 275 poursuites et affaires enclenchées. Un constat qui interroge, d’autant plus que nombreux sont les rapports, enquêtes (notamment celle du HCP) et membres de la société civile ayant alerté sur la hausse des violences faites aux femmes pendant la période de confinement.

