L'agence de développement du digital lance le nouveau portail national “Open Data”

Cette nouvelle version, accessible sur data.gov.ma, est le fruit d’une étude menée par l’ADD, en partenariat avec la Banque mondiale et la participation active de plusieurs organismes nationaux notamment ceux constituant le comité de pilotage national de l’Open Data, indique l’Agence dans un communiqué.

Ce nouveau portail s’inscrit, d’une part, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions Open Data au titre de l’année 2021, et d’autre part, dans le cadre de l’exécution des engagements du Maroc en matière du gouvernement ouvert, notamment l’engagement relatif au renforcement de la publication et la réutilisation des données ouvertes, fait savoir la même source.

Ce portail donne ainsi accès à des données produites par plusieurs organismes publics, en utilisant, autant que possible, des formats ouverts, standards et documentés pour faciliter l’exploitation et la réutilisation des données.

La nouvelle version du portail, en versions arabe et française, vise à atteindre plusieurs objectifs notamment l’amélioration de l’expérience utilisateur sur le portail et le développement du portail en tant que point d’entrée vers des données ouvertes publiées à l’échelle nationale.

Il s’agit aussi de l’augmentation du nombre de réutilisation des données publiques et de la mise en place de nouvelles ressources pour l’innovation économique et sociale. Aussi, la publication de cette nouvelle version est caractérisée par une augmentation de près de 46 % du nombre de jeux de données publiés et 38 % des organismes producteurs de données ouvertes.

À cette occasion, l’ADD réitère sa détermination à œuvrer aux côtés de l’ensemble des membres du comité de pilotage ainsi que les organismes producteurs des données à la mise en œuvre du plan d’actions national de l’Open Data.

Elle ambitionne de dynamiser davantage la promotion de ces données au niveau national et de contribuer à faire évoluer et réussir ce chantier important pour le passage et la migration à une nouvelle ère numérique efficace et inclusive.

(avec MAP)