Fahd Yata, intellectuel hédoniste et engagé

Fils du fondateur du parti communiste marocain Ali Yata et frère jumeau de feu Nadir, qui fut comme lui journaliste, Fahd Yata associait écriture et enseignement. Après un bac L décroché au Lycée Lyautey de Casablanca en 1971, il s’envole pour la France et s’inscrit à l’université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il en sortira muni d’une licence, d’une maîtrise de droit et d’un DEA en Sciences politiques.

Transmission

Jeune communiste plein d’allant et curieux de géopolitique, il soutient, sous la direction du professeur émérite Marcel Merle, une thèse en relations internationales consacrée aux liens unissant les États-Unis d’Amérique au Maroc indépendant, à une époque où le rideau de fer clivait le monde en deux pôles, l’un empreint de socialisme révolutionnaire et l’autre cédant aux sirènes du capitalisme libéral, sur fond d’américanisation des esprits. Fahd est alors très…