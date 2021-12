Tourisme : bloquée à Madrid, comment la ministre Fatim-Zahra Ammor rentrera-t-elle au Maroc ?

Au début de cette semaine, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, s’est envolée à Madrid et ce, malgré l’entrée en vigueur de la fermeture totale des frontières du Maroc pour deux semaines.

Le 1er décembre au soir, Fatim-Zahra Ammor a notamment participé aux côtés de dizaines de responsables et de conseillers, à l’inauguration de la 24e session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Pour rappel, cette grand-messe du tourisme post-Covid devait se tenir à Marrakech, avant que le Maroc ne renonce à son organisation au profit de la capitale espagnole.

Selon les sources de TelQuel Arabi, le retour de la ministre du Tourisme et de la délégation marocaine est prévu pour ce vendredi 3 décembre. En attendant, Fatim-Zahra Ammor a organisé un dîner le 2 décembre, auquel ont pris part plusieurs responsables du secteur touristique, malgré les mesures restrictives prises par plusieurs pays européens, notamment l’Espagne, suite à l’apparition du variant Omicron.

Reste à savoir comment sera effectué le retour de la ministre du Tourisme et de sa délégation, alors que le Maroc a décidé la fermeture totale des frontières. D’autant plus que le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a annulé sa participation au sommet Chine-Afrique qui s’est ouvert le 28 novembre à Dakar.

À son retour au Maroc, la ministre de tutelle est attendue sur plusieurs dossiers urgents, d’autant plus que la fermeture totale des frontières a impacté directement les professionnels du secteur qu’elle dirige. Ce secteur comptait notamment sur les vacances de fin d’année pour attirer des touristes étrangers, avant que la décision gouvernementale ne mette les professionnels devant le fait accompli avec les annulations des réservations.