El Mehdi Berhil, l’ambition de rester numéro Uno

D ans le sang

Il y a quelques jours a été inauguré à Casablanca le plus grand showroom entièrement dédié à la marque Apple au Maroc. Derrière ce flagship store, un jeune Casablancais de trente ans. El Mehdi Berhil est le fondateur et PDG de Uno.ma, le plus grand réseau de revendeurs agréés de la marque Apple au Maroc. Petit retour en arrière : au lycée, déjà, El Mehdi sait qu’il sera entrepreneur. “J’ai eu mon baccalauréat en sciences mathématiques dans un lycée public mais j’ai choisi de faire l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat. J’ai toujours eu l’entrepreneuriat dans le sang”, nous raconte-t-il. C’est d’ailleurs dans l’enceinte de l’école qu’il a démarré son premier projet, une petite agence digitale. “Avec mon équipe, une vingtaine d’étudiants, nous avons acquis un petit savoir-faire…